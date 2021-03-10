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Одеваемся вместе с Blackpink! Лучшие тренды предстоящей весны: «Это грандиозно!»

Одеваемся вместе с Blackpink! Лучшие тренды предстоящей весны: «Это грандиозно!»

Азия уже давно проникла в нашу жизнь. В последние годы мы узнаем об этой волшебной культуре гораздо больше. Мы помним лица исполнителей k-pop, известных по всему миру, восторгаемся натуральной уходовой корейской косметикой и экспериментируем на кухне, создавая шедевральные блюда из Поднебесной. Сегодня мы с вами обсудим азиатский стиль одежды, продемонстрировав самые дерзкие образы Blackpink и составим для вас несколько невероятных луков для предстоящей весны, с которыми вы точно станете самыми яркими персонами своего окружения.


Лиса (Lisa)

Лиса прогнозирует: «Идеальным образом для прогулки станет легкий джинсовый пиджак-оверсайз светлых оттенков, сочетающийся с джинсами-клеш классического синего тона». И не забывайте, что именно маленькие и едва заметные тонкие ювелирные украшения превратят этот лук из обычного кэжуал в стиль «элегантной дорогой леди»!

[media=https://www.instagram.com/p/CMMq536D4rR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Розэ (Rose)

Розэ даст вам подсказку для самых жарких дней в году. Да-да, в этом сезоне клетчатая юбка покороче будет являться абсолютным трендом азиатского направления. Еще одна уникальная особенность корейцев, не используемая в европейских странах — шелковая майка, надетая поверх хлопкового топа. Заметьте, чем больше вырез на спине, тем более сексуальной, стильной и утонченной является владелица образа!

[media=https://www.instagram.com/p/CLOaRweBD-9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Джису (Jisoo)

Идеи Джису подойдут для модниц, которые без ума от искусства мейкапа и крупных аксессуаров. В тренде будет цветочная тема (украшения, принты… все должно веять нежностью). Сочетайте серьги в виде роскошных роз с дерзкой богатой бордовой помадой или розовым нюдом, выбрав при этом классический белый тон для женственной ажурной блузы.

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Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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