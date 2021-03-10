Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » От Белоруссии на «Евровидение» поедут поддержавшие Лукашенко участники КВН

От Белоруссии на «Евровидение» поедут поддержавшие Лукашенко участники КВН

От Белоруссии на «Евровидение» поедут поддержавшие Лукашенко участники КВНФото: galasyzmesta.by

От Белоруссии на музыкальный конкурс «Евровидение» поедут участники КВН, создавшие группы «Галасы ЗМеста». Об этом сообщает Super.

Уточняется, что поддерживающие президента страны Александра Лукашенко и высмеивающие оппозицию музыканты решили собрать сатирический коллектив на фоне протестов в стране. Они записали несколько песен, в том числе композицию «Евромечта», в которой есть следующие строки: «Хочется и равенства, и братства, и повсюду волю изъявлять, в трепетном порыве толерантства на сыночка платье надевать».

Год назад от Белоруссии на фестиваль должна была поехать группа VAL, однако мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса. Музыканты планировали принять участие в «Евровидении» в 2021 году, но их отстранили от участия в конкурсе из-за появления на митингах против действующей власти. В Белтелерадиокомпании случившееся отказались признавать цензурой, заявив, что группа VAL «потеряла совесть».

В феврале депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила запретить Белоруссии участвовать в «Евровидении». По ее словам, недопустимо, чтобы Европейский вещательный союз (EBU) сотрудничал с Национальной гостелерадиокомпанией республики, так как ее глава Иван Эйсмонт находится под санкциями ЕС.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Названы самые яркие роли Шэрон Стоун в кино
Названы самые яркие роли Шэрон Стоун в кино
У Александра Маршала обнаружили нарушение функций мозга
У Александра Маршала обнаружили нарушение функций мозга
От Белоруссии на «Евровидение» поедут поддержавшие Лукашенко участники КВН
От Белоруссии на «Евровидение» поедут поддержавшие Лукашенко
«Спутник V» зарегистрировали в Кении
«Спутник V» зарегистрировали в Кении
Россиянин под видом родственника забрал инвалида из приюта и взял в рабство
Россиянин под видом родственника забрал инвалида из приюта и взял в
Власти Крыма собрались судиться с Киевом из-за водной блокады
Власти Крыма собрались судиться с Киевом из-за водной блокады
Вячеслав Зайцев: «Пугачева приходила ко мне со своим любовником, просила его одеть»
Вячеслав Зайцев: «Пугачева приходила ко мне со своим любовником,
«Так делают женщины с низкой социальной ответственностью»: продюсер Муцениеце опровергла ее роман с Шипенко
«Так делают женщины с низкой социальной ответственностью»: продюсер
Лавров оценил сотрудничество с Саудовской Аравией на рынках углеводородов
Лавров оценил сотрудничество с Саудовской Аравией на рынках
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Саша Черно злится на крестную Стефана за невнимание к крестнику
Саша Черно злится на крестную Стефана за невнимание к крестнику
Селена Гомес призналась, что хочет завершить музыкальную карьеру
Селена Гомес призналась, что хочет завершить музыкальную карьеру

Топ на сегодня

Министр попал в больницу с неизвестной инфекцией после прививки
Министр попал в больницу с неизвестной инфекцией после прививки
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки акций
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
"Притормозит". Аналитик об экспорте продовольствия и ценах внутри страны
"Притормозит". Аналитик об экспорте продовольствия и ценах внутри

Еще по теме

Little Big вновь представят Россию на конкурсе Евровидение
Определился участник от Белоруссии на "Евровидении-2020"
Группа «O.Torvald» готовится к Евровидению
Little Big едут на Евровидение: как они стали звездами мировой сцены