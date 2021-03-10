Пашинян объявил об отстранении от должности начальника Генштаба Гаспаряна

Анастасия Иванова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глава Генштаба Оник Гаспарян со среды считается уволенным, передает РИА Новости.

"Принимая во внимание тот факт, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект указа в сроки, установленные законом "О военной службе и статусе военнослужащего", и не обратился в Конституционный суд…, начальник генерального штаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян с 10 марта силой закона освобожден от занимаемой должности", – отмечается в заявлении Пашиняна на сайте кабмина.

В последнюю неделю февраля президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба вооруженных сил республики Тирана Хачатряна. По данным СМИ, тот высмеял слова Пашиняна о российских ОТРК "Искандер", которые тот произнес во время выступления по ситуации в Карабахе.

В связи с этим 25 февраля Генштаб озвучил главе правительства требование уйти в отставку. Пашинян назвал данное заявление попыткой военного переворота в стране и призвал сторонников выйти на площадь Республики в центре Еревана. На улицы также вышли члены оппозиции, требующие ухода премьера, некоторые из них разбили палаточный лагерь у здания парламента.

Позднее Пашинян ходатайствовал об уходе главы Генштаба Армении. Однако президент страны отказался подписывать указ об увольнении. После этого сторонники Пашиняна не исключили, что могут инициировать импичмент Армена Саркисяна.

Протестные акции начались в Армении после подписания Пашиняном соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в ноябре прошлого года. Согласно документу, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Несогласные с политикой Пашиняна выходят на митинги и требуют его отставки.