Пенсионерка из Челябинская попала на страницы итальянского Vogue
83-летняя жительница Челябинска Лидия Тучкова попала на страницы итальянской версии глянцевого журнала Vogue. О том, как это произошло, рассказала 74.Ru ее внучка Евгения Тучкова.
Фото уральской пенсионерки появилось в электронной версии модного издания после семейной фотосессии, которую устроила фотограф Саша Саматова.
Саматова призналась, что это ее первый опыт сотрудничества с известным глянцевым изданием, а Международный женский день стал органичным поводом попробовать отправить туда свои снимки.
74.Ru отмечает, что Лидия Тучкова не первый раз попадает на страницы издания: в ноябре 2020 года издание писало об истории спасения женщины после того, как она попала в больницу с серьезным поражением легких, а потом пережила взрыв в ГКБ № 2 Челябинска и эвакуацию.