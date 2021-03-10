Пенсионерка из Челябинская попала на страницы итальянского Vogue

Вадим Карасев

83-летняя жительница Челябинска Лидия Тучкова попала на страницы итальянской версии глянцевого журнала Vogue. О том, как это произошло, рассказала 74.Ru ее внучка Евгения Тучкова.

Фото уральской пенсионерки появилось в электронной версии модного издания после семейной фотосессии, которую устроила фотограф Саша Саматова.

Мы давно мечтали о такой фотосессии — четыре поколения женщин нашей семьи: бабушка, мама, мы с сестрой и моя дочка. И к 8 Марта нам это наконец-то удалось! Фотограф Саша Саматова сразу показала нам несколько фотографий — они так понравились, что мы сразу дали ей согласие на их использование. Но мы никак не ожидали, что фото нашей бабули опубликуют в таком популярном журнале, пусть и в электронной его версии.

Саматова призналась, что это ее первый опыт сотрудничества с известным глянцевым изданием, а Международный женский день стал органичным поводом попробовать отправить туда свои снимки.

Vogue публикует работы раз в неделю, в понедельник, это как раз было 8 марта. Во время фотосессии Лидия Константиновна плакалась, что старенькая, но я ей сразу сказала: "У вас еще все впереди, в вашем возрасте некоторые только становятся моделями". И действительно, получилось очень красиво, для Vogue ее фото подошло идеально.

74.Ru отмечает, что Лидия Тучкова не первый раз попадает на страницы издания: в ноябре 2020 года издание писало об истории спасения женщины после того, как она попала в больницу с серьезным поражением легких, а потом пережила взрыв в ГКБ № 2 Челябинска и эвакуацию.