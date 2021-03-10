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Перехватчик МиГ-31 научится отражать атаки баллистическими ракетами

Перехватчик МиГ-31 научится отражать атаки баллистическими ракетами

Советский и российский самолет-перехватчик четвертого поколения МиГ-31 сможет охотиться за баллистическими ракетами — такой сценарий ввели в программу учений для экипажей. Как сообщает газета "Известия", ссылаясь на собственные источники, это произошло еще в прошлом году.

Считается, что при наличии угрозы атаки ракетами средней и меньшей дальности имеющиеся на вооружении 31-е МиГи смогут за считаные минуты защитить Россию своеобразным куполом. Учитывая высокую скорость полета модели и ее уникальное предназначение, она сможет сбивать боеголовки на больших расстояниях.

"Первыми новый элемент боевой подготовки обкатали экипажи истребителей-перехватчиков Центрального военного округа... На недавних учениях в Пермском крае МиГ-31БМ отразили групповой налет авиации условного противника, после чего перелетели в Астраханскую область и отработали применение ракет по сверхзвуковым целям, имитирующим баллистические ракеты", — говорится в публикации.

По словам бывшего командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Валерия Горбенко, такие самолеты легко "работают" на больших высотах. Их подготовка к борьбе с ракетами особенно актуальна на фоне выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Они начинают появляться у наших границ, поэтому необходимо иметь средства, чтобы их уничтожать. Эти ракеты начнут размещать в Европе, и надо быть готовыми отражать удары. МиГ-31 совместно с наземными средствами ПВО могут создать мощную систему обороны и эффективно уничтожать ракеты.

МиГ-31 был разработан в 1970-х на базе новейшего тогда МиГ-25. По некоторым данным, одним из его применений изначально считался перехват крылатых ракет на всех диапазонах высот и скоростей.

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По материалам: uposters.ru
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