Песков отреагировал на сообщения о новом плане Киева по Донбассу

Вадим Карасев

Дмитрий ПесковФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

У Кремля нет информации о существовании нового плана мирного урегулирования в Донбассе, о котором заявляли в Киеве. Так на соответствующие сообщения отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в среду, 10 марта.

9 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает одобрения Россией нового плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, план был разработан Германией и Францией и доработан Украиной. Он подчеркнул, что новый документ соответствует нормам международного права.

Между тем, по данным РИА Новости, представители Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) не представили на заседании новый план урегулирования.