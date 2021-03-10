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Песков рассказал о потерянном Россией годе развития из-за пандемии

Песков рассказал о потерянном Россией годе развития из-за пандемииДмитрий ПесковФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пандемия коронавируса лишила Россию возможности развиваться на протяжении года. На это посетовал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

По его словам, этот спад стране предстоит наверстать в будущем.

Представитель Кремля также вспомнил свой личный опыт борьбы с COVID-19. «Все-таки лучше бы этих трех недель в моей жизни не было», — сказал он. Песков отметил, что из-за пандемии он во многом лишился привычного «живого» формата работы. Кроме того, эпидемия лишила его возможности «хотя бы на несколько дней куда-то съездить в отпуск» летом или покататься на лыжах зимой.

При этом представитель Кремля нашел и положительный аспект пандемии. Он признался, что стал проводить больше времени с семьей и детьми.

10 февраля Песков назвал суровой реальностью возросшую смертность из-за коронавируса. Он добавил, что российская система здравоохранения сработала эффективно и доказала свою надежность и высокий мобилизационный потенциал.

До этого пресс-секретарь президента спрогнозировал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса. По его словам, благоприятная для этого ситуация наступит в середине лета. «То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — добавил он. Песков напомнил, что, по расчетам специалистов, для возвращения к обычной жизни иммунитет к коронавирусу должен появиться примерно у 60 процентов жителей планеты.

Россия

По материалам: lenta.ru
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