Песков заявил о переносе послания президента Федеральному собранию

Лидия Мартынова

Дата послания президента РФ парламенту "сдвигается вправо", но точных сроков пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у Пескова, есть ли примерная дата послания президента федеральному собранию.

"Нет, пока нет", - сказал Песков.

"Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать", - добавил он.