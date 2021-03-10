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Песков заявил о переносе послания президента Федеральному собранию

Песков заявил о переносе послания президента Федеральному собранию
Дата послания президента РФ парламенту "сдвигается вправо", но точных сроков пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у Пескова, есть ли примерная дата послания президента федеральному собранию.

"Нет, пока нет", - сказал Песков.


"Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать", - добавил он.

Политика

По материалам: ria.ru
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