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Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире

Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире

Прощание с Татьяной Поляковой прошло в одном из храмов Владимира. На траурной церемонии присутствовали не только близкие литератора, но и ее поклонники.


Татьяна Полякова скончалась на 62-м году жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Эта смерть потрясла многих  коллег и фанатов автора, ведь она не афишировала проблем со здоровьем. До последнего дня Татьяна Викторовна продолжала работать и строила планы на будущее.

«Она была удивительная, такой живой человек — с ней было приятно общаться. Очень многое пережила. Но жизнь — это борьба, и она боролась. Много работала, можно назвать ее трудоголиком. Это наша гордость, наш владимирский писатель, наша землячка. Очень скорбим», — высказался председатель регионального отделения Союза писателей России Николай Лалакин.

Прощание с Татьяной проходило в Свято-Успенском Княгинином женском монастыре Владимира. Церемонию посетили коллеги литератора, ее родственники и поклонники. Всего собралось около сотни человек. Все отзывались о Поляковой исключительно положительно, называя ее по-настоящему добрым, искренним человеком.


По окончании церемонии прощания тело писательницы было доставлено на кладбище Улыбышево — там и прошли похороны.

Напомним, что за годы творческой деятельности Полякова написала порядка 95 романов, которые относят к жанру авантюрного детектива. Писательница регулярно входила в ТОП-10 самых издаваемых авторов России, но при этом всегда жила очень скромно, не привлекая к себе излишнего внимания.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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