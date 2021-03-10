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Победившая COVID 83-летняя жительница Челябинска попала на сайт Vogue

Победившая COVID 83-летняя жительница Челябинска попала на сайт Vogue
Жительница Челябинска Лидия Тучкова, которая в 83 года победила коронавирус, попала на страницы электронной версии модного журнала Vogue.

"Мы провели фотосессию 6 марта. Лидия Константиновна (Тучкова) плакала, переживала все время. В процессе съемки я ей говорила, что у нее все впереди, и убеждала, что вы можете стать моделью. И это натолкнуло меня на то, что можно попробовать отправить фотографии в журнал Vogue. Зарегистрировалась, фото отправила, и их одобрили. Лидия Константиновна 8 марта появилась на странице электронной версии журнала", — рассказала РИА Новости фотограф Александра Саматова, которая снимала семью Тучковых.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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