Победившая COVID 83-летняя жительница Челябинска попала на сайт Vogue

Влада Некрасова

Жительница Челябинска Лидия Тучкова, которая в 83 года победила коронавирус, попала на страницы электронной версии модного журнала Vogue.

"Мы провели фотосессию 6 марта. Лидия Константиновна (Тучкова) плакала, переживала все время. В процессе съемки я ей говорила, что у нее все впереди, и убеждала, что вы можете стать моделью. И это натолкнуло меня на то, что можно попробовать отправить фотографии в журнал Vogue. Зарегистрировалась, фото отправила, и их одобрили. Лидия Константиновна 8 марта появилась на странице электронной версии журнала", — рассказала РИА Новости фотограф Александра Саматова, которая снимала семью Тучковых.