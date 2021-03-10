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Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России

Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Власти Греции планируют открыть границы для иностранных гостей из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Украины с 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис, пишет портал inc-news.

Помимо этого, в апреле возможен "пилотный" въезд для жителей европейских государств, а также стран с быстрыми темпами вакцинации от COVID-19.

Теохарис отметил, что для въезда в страну туристам необходимо иметь документ о пройденной вакцинации от коронавируса, справку о наличии антител или отрицательный тест.

сообщило, что россиян не будут удерживать от поездок за границу на отдых.
Россия

По материалам: ria.ru
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