Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Вчера, 23:40 Алексей Вольцев
Власти Греции планируют открыть границы для иностранных гостей из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Украины с 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис, пишет портал inc-news.
Помимо этого, в апреле возможен "пилотный" въезд для жителей европейских государств, а также стран с быстрыми темпами вакцинации от COVID-19.
Теохарис отметил, что для въезда в страну туристам необходимо иметь документ о пройденной вакцинации от коронавируса, справку о наличии антител или отрицательный тест.сообщило, что россиян не будут удерживать от поездок за границу на отдых.
По материалам: ria.ru