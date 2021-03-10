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Польша признала неизбежность «Северного потока-2»

Польша признала неизбежность «Северного потока-2»Фото: Christian Charisius / Reuters

Все указывает на то, что строительство «Северного потока-2» будет неизбежно завершено, но остаются вопросы, касающиеся начала эксплуатации газопровода. Это признал представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио.

Он добавил, что Польша всегда выступала против проекта, потому что он противоречит безопасности Европы. По мнению Наимсого, «Северный поток-2» используется в качестве политического инструмента.

Ранее стало известно, что строительство второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне Дании начнется в марте. При этом США намерены и дальше мешать строительству «Северного потока-2», заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Администрация президента США Джо Байдена пока не расширила санкции в отношении газопровода, что вызвало возмущение со стороны конгрессменов. По состоянию на начало марта степень готовности проекта составляет 98 процентов, а стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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