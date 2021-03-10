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Постпред России назвал возможный визит экспертов ОЗХО неактуальным

Постпред России назвал возможный визит экспертов ОЗХО неактуальнымАлександр ШульгинФото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин назвал возможный визит экспертов в страну для расследования инцидента с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным неактуальным. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал Шульгин, Россия обратилась к ОЗХО с четко сформулированным запросом, однако в ответ организация выставила «совершенно неприемлемые условия взаимодействия». «Российская сторона не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию, а лишь констатировала, что с учетом неконструктивного подхода технического секретариата оно утратило актуальность», — пояснил он.

11 декабря прошлого года глава ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что в организации хотят направить в Москву техническую миссию для проведения расследования инцидента с Навальным. Тогда в Москве ответили, что ОЗХО проявляет непартнерское отношение, и сочли визит представителей организации на выдвигаемых Гаагой условиях невозможным.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года. В настоящее время он находится в СИЗО-3 в Кольчугино во Владимирской области.

Россия

По материалам: lenta.ru
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