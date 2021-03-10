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Постпред России обвинил западные страны в сокрытии данных по Навальному

Постпред России обвинил западные страны в сокрытии данных по НавальномуАлексей НавальныйФото: Павел Бедняков / РИА Новости

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин обвинил западные страны в сокрытии данных по ситуации с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным. Его слова на 96-й сессии исполнительного совета организации передает РИА Новости.

По словам Шульгина, страны называли «нелепые предлоги» для ухода от ответа на российские запросы. В частности, Германия ссылалась на засекреченность формулы обнаруженного токсичного вещества. Якобы разглашение этой информации позволило бы российской стороне понять, какими знаниями Берлин обладает в сфере химического оружия. «Затем стали делать упор на то, что Навальный запрещает передавать России какие-либо сведения, включающие его персональные данные», — добавил он.

Похожая ситуация сложилась и при обращениях к Франции и Швеции. Он добавил, что поведение европейских партнеров наводит на мысль, что за этим стоит интерес в оказании политического давления на Россию и введении новых санкций. «Налицо — сокрытие от России критически важных для запуска расследования данных», — констатировал постпред.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года. В настоящее время он находится в СИЗО-3 в Кольчугино во Владимирской области.

В мире

По материалам: lenta.ru
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