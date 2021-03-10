Постпредство России при ОЗХО обвинило западные страны в двуличии

Алексей Вольцев

Двуличная позиция западных стран по отношению к деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отчетливо проявилась в вопросе проекта решения о поражении Сирии в правах по Конвенции, заявили в постпредстве России при организации.

"В ходе первого дня 96-й сессии Исполсовета ОЗХО в очередной раз отчетливо проявилась двуличная позиция западных стран по отношению к деятельности Организации. Как известно, на рассмотрение высшего руководящего органа ОЗХО – Конференции государств-участников (КГУ) – французы при поддержке стран Запада внесли проект решения о поражении Сирии в правах по Конвенции на основе тенденциозных выводов первого доклада атрибутивной команды Техсекретариата ОЗХО", - говорится в заявлении.