Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Повышение пенсий в Украине коснется новых категорий

Повышение пенсий в Украине коснется новых категорий

В правительстве готовы осуществлять ежегодную индексацию пенсий всем без исключения категориям пенсионеров. Об этом в колонке для Интерфакс-Украина сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, законопроект, одобренный правительством 27 января, предлагает закрепить дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта, чтобы в дальнейшем избежать каких-либо политических манипуляций в этом вопросе.

«Также предлагаем осуществлять ежегодную индексацию пенсий всем без исключения категориям пенсионеров. То есть и ученым, и военнослужащим, и государственным служащим и другим категориям пенсионеров — на общих условиях», — заявила министр.

Отметим, что в 2019 году автоматическая индексация пенсий была проведена в начале марта и коснулась 10 млн. пенсионеров. В 2020 году правительство проиндексировало пенсии только в мае. В 2021 году пересчет пенсий с 1 марта коснулся 8 млн украинцев. Минимальное повышение составило 100 грн, а в среднем — 308 гривен.

Фото Facebook Марины Лазебной

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

В Москве состоится семинар по организации образовательного процесса для раскрытия творческого потенциала детей с ОВЗ
В Москве состоится семинар по организации образовательного процесса
Татьяна Голикова поручила усовершенствовать защиту прав детей при распоряжении маткапиталом
Татьяна Голикова поручила усовершенствовать защиту прав детей при
В Москве стартовала регистрация на онлайн-олимпиаду «Знаем русский язык – 2021»
В Москве стартовала регистрация на онлайн-олимпиаду «Знаем русский
Стало известно, кого сыграет Деревянко в киберпанк-сериале "Даркнет"
Стало известно, кого сыграет Деревянко в киберпанк-сериале "Даркнет"
ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
Карди Би стала первой рэп-артисткой с бриллиантовым синглом
Карди Би стала первой рэп-артисткой с бриллиантовым синглом
Танцора Большого театра обокрали на полмиллиона рублей
Танцора Большого театра обокрали на полмиллиона рублей
"Люди мира": Малышева объяснила карьеру своих сыновей в США
"Люди мира": Малышева объяснила карьеру своих сыновей в США
"C флагом российским выйду": Панайотов заявил о желании отправиться на "Евровидение"
"C флагом российским выйду": Панайотов заявил о желании отправиться
"У нас все открывается. Все работает": в Кремле не заметили сбоя в работе правительственных сайтов
"У нас все открывается. Все работает": в Кремле не заметили сбоя в
Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
Названы самые популярные у россиян направления для весенних
В Кремле прокомментировали замедление работы Twitter
В Кремле прокомментировали замедление работы Twitter

Топ на сегодня

Министр попал в больницу с неизвестной инфекцией после прививки
Министр попал в больницу с неизвестной инфекцией после прививки
Песков назвал единственное ограничение на губернаторских выборах
Песков назвал единственное ограничение на губернаторских выборах
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки акций
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки
"Воля хозяев". Экс-депутат Рады об идее разрыва дипотношений с Россией
"Воля хозяев". Экс-депутат Рады об идее разрыва дипотношений с Россией

Еще по теме

Путин поручил правительству проиндексировать пенсии военных пенсионеров
Пенсию проиндексируют: в Кабмине назвали дату повышения
Страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 4%
В Украине начали выплачивать проиндексированные пенсии