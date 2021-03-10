Правительство хочет собирать больше биометрических данных россиян
Минцифры планирует активизировать сбор биометрических данных россиян посредством применения "административных мер", пишет "Коммерсант".
Об этом изданию сообщили участники совещания, которое состоялось 26 февраля и было посвящено применению Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации абонентов связи. По словам одного из собеседников, граждан будут стимулировать сдавать биометрию в МФЦ и через специальное мобильное приложение. Таким образом Минцифры рассчитывает за пару лет увеличить число записей в ЕБС с 164 тыс. до 70 млн.
Согласно мнению экспертов, которое приводит издание, преимущества биометрической идентификации для граждан пока не очевидны, в то же время у властей появляется больше возможностей для слежки за гражданами.