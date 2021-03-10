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Правительство хочет собирать больше биометрических данных россиян

Правительство хочет собирать больше биометрических данных россиян

Минцифры планирует активизировать сбор биометрических данных россиян посредством применения "административных мер", пишет "Коммерсант".

Об этом изданию сообщили участники совещания, которое состоялось 26 февраля и было посвящено применению Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации абонентов связи. По словам одного из собеседников, граждан будут стимулировать сдавать биометрию в МФЦ и через специальное мобильное приложение. Таким образом Минцифры рассчитывает за пару лет увеличить число записей в ЕБС с 164 тыс. до 70 млн.

Согласно мнению экспертов, которое приводит издание, преимущества биометрической идентификации для граждан пока не очевидны, в то же время у властей появляется больше возможностей для слежки за гражданами.


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По материалам: uposters.ru
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