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Правительство поддержало идеи нефтяников по росту цен на бензин

Правительство поддержало идеи нефтяников по росту цен на бензинФото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Правительство России решило пойти навстречу нефтяникам и скорректировать демпферный механизм на рынке топлива. Будет проведена индексация заложенных в нем цен в соответствие с уровнем фактического роста стоимости в рознице. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина.

Таким образом, власти поддержали идеи нефтяников по росту цен на бензин. Также решено использовать фактические темпы роста розничных цен для расчета демпфера в будущем. По мнению правительства, такие меры должны улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и не допустить рост цен выше инфляции.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что индексировать демпфер надо, но не на 5 процентов в год, как сейчас. «Если розничные цены растут на 1,5-2 процента, то проводить индексацию нужно в том же размере», — отмечал он.

Демпферный механизм внедрили в 2018 году. Суть его в том, что цены для потребителей на АЗС остаются стабильными независимо от колебания нефтяных цен. Согласно правилам работы механизма, при повышении стоимости сырья компании получают субсидию из бюджета для сдерживания розничной цены топлива на внутреннем рынке. В обратном случае акциз выплачивается самими компаниями в бюджет.

Ранее вице-премьер Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, пообещал россиянам, что рост цен на бензин в 2021 году будет сохранен в пределах инфляции.

Цены на бензин в стране с конца декабря 2020 года росли на 5-10 копеек в неделю, однако в конце февраля резко взлетели. С 24 февраля по 1 марта 2021 года бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на московских заправках на 11 копеек — до 44,66 рубля и 49,25 рубля за литр соответственно. За этот же период цена АИ-98 выросла на 17 копеек и составила 55,73 рубля..

Экономика

По материалам: lenta.ru
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