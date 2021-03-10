Преимущества бань из бруса
Баня уже давно не расценивается как обычное помещение для мытья. Это целая философия, заключающая в себе оздоровление и релаксацию. Все благодаря целебным свойствам древесины, из которой предпочитают строить помещения для парных процедур. Баня из бруса стала настолько привычной для загородного ландшафта, что многие уже не представляют себе отдых и дачу без нее. Подобрать себе проект можно у нас на сайте mahagoni.com.ua.
Этот материал имеет целый ряд преимуществ для постройки сауны.
- Не подвергается сильной усадке, например, как обычное бревно.
- Имеет большую устойчивость к деформации.
- Благодаря технологии производства и обработке торцов специальным составом, материал не подвержен образованию трещин.
- В банях из бруса углы не продуваются, так как в чашках смещен замок.
- Производственная влажность равна 12%.
- Самая низкая теплопроводность, по сравнению с другими стройматериалами. В этом можно убедиться здесь http://mahagoni.com.ua/. Помещение нагревается быстро, с минимальным количеством топлива, при этом сохраняя идеальную циркуляцию воздуха. При нагреве хвойные породы создают свой собственный микроклимат, который никак не воссоздать другим материалам и дополнительным приспособлениям, наподобие ионизаторов воздуха. Это также плюс, ведь вам не потребуется на все это тратиться.
- Бани из бруса считаются самыми экологичными, поэтому они так полезны для здоровья.
- Каждая деталь подвержена обработке специальными составами, которые также являются безопасными для человека. Они способствуют продлению срока службы древесины и укрепляют ее природные свойства.
- В конце работ происходит финишная шлифовка и обработка специальным лаком. Это убережет деревянную баню из бруса от влияния внешних негативных факторов. После этого не потребуется никаких профилактических или ремонтных работ на протяжении целых пяти лет.
- Бани предпочтительно делать из бруса, так как это легкий материал, достаточно простой в строительстве и дальнейшей эксплуатации. Такая стройка происходит очень быстро, и по окончанию срока можно сразу использовать дом по назначению.
Цены на такие сауны достаточно низкие, так как помещение не нуждается в массивном фундаменте. Также значительная экономия отмечается в отсутствии масштабных отделочных работ.
Соблюдая правильную технологию стройки и производства самого материала (клееного бруса), ваша баня будет радовать и вас, и ваших друзей долгие годы. В помещении из бруса вы будете отдыхать и душой, и телом, наслаждаясь естественной природной красотой материала и натуральным запахом древесины.