Преимущества бань из бруса

Вадим Карасев

Баня уже давно не расценивается как обычное помещение для мытья. Это целая философия, заключающая в себе оздоровление и релаксацию. Все благодаря целебным свойствам древесины, из которой предпочитают строить помещения для парных процедур. Баня из бруса стала настолько привычной для загородного ландшафта, что многие уже не представляют себе отдых и дачу без нее. Подобрать себе проект можно у нас на сайте mahagoni.com.ua.

Этот материал имеет целый ряд преимуществ для постройки сауны.

Не подвергается сильной усадке, например, как обычное бревно. Имеет большую устойчивость к деформации. Благодаря технологии производства и обработке торцов специальным составом, материал не подвержен образованию трещин. В банях из бруса углы не продуваются, так как в чашках смещен замок. Производственная влажность равна 12%. Самая низкая теплопроводность, по сравнению с другими стройматериалами. В этом можно убедиться здесь http://mahagoni.com.ua/. Помещение нагревается быстро, с минимальным количеством топлива, при этом сохраняя идеальную циркуляцию воздуха. При нагреве хвойные породы создают свой собственный микроклимат, который никак не воссоздать другим материалам и дополнительным приспособлениям, наподобие ионизаторов воздуха. Это также плюс, ведь вам не потребуется на все это тратиться. Бани из бруса считаются самыми экологичными, поэтому они так полезны для здоровья. Каждая деталь подвержена обработке специальными составами, которые также являются безопасными для человека. Они способствуют продлению срока службы древесины и укрепляют ее природные свойства. В конце работ происходит финишная шлифовка и обработка специальным лаком. Это убережет деревянную баню из бруса от влияния внешних негативных факторов. После этого не потребуется никаких профилактических или ремонтных работ на протяжении целых пяти лет. Бани предпочтительно делать из бруса, так как это легкий материал, достаточно простой в строительстве и дальнейшей эксплуатации. Такая стройка происходит очень быстро, и по окончанию срока можно сразу использовать дом по назначению.

Цены на такие сауны достаточно низкие, так как помещение не нуждается в массивном фундаменте. Также значительная экономия отмечается в отсутствии масштабных отделочных работ.

Соблюдая правильную технологию стройки и производства самого материала (клееного бруса), ваша баня будет радовать и вас, и ваших друзей долгие годы. В помещении из бруса вы будете отдыхать и душой, и телом, наслаждаясь естественной природной красотой материала и натуральным запахом древесины.