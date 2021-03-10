Премьер Люксембурга позвонил Путину и обсудил возможность поставок «Спутника V»

Вадим Карасев

Ксавье БеттельФото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. Москва и Люксембург обсудили также отношения между Россией и Евросоюзом. Стороны договорились развивать политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.

7 марта исполнилось 130 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской империей и Великим Герцогством Люксембург. Главы МИД двух стран Сергей Лавров и Жан Ассельборн обменялись поздравительными телеграммами.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.