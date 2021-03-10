Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Премьер Люксембурга позвонил Путину и обсудил возможность поставок «Спутника V»

Премьер Люксембурга позвонил Путину и обсудил возможность поставок «Спутника V»

Премьер Люксембурга позвонил Путину и обсудил возможность поставок «Спутника V»Ксавье БеттельФото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. Москва и Люксембург обсудили также отношения между Россией и Евросоюзом. Стороны договорились развивать политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.

7 марта исполнилось 130 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской империей и Великим Герцогством Люксембург. Главы МИД двух стран Сергей Лавров и Жан Ассельборн обменялись поздравительными телеграммами.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Эксперт оценил риски гиперинфляции в России
Эксперт оценил риски гиперинфляции в России
Софья Эрнст: «Ты просто влюбляешься в человека и думаешь: «Почему он?»
Софья Эрнст: «Ты просто влюбляешься в человека и думаешь: «Почему он?»
Алана Мамаева подала на развод после измен
Алана Мамаева подала на развод после измен
Секс на столе, роковая Дарья Мороз и танцовщицы в кожаном белье. Тизер нового сезона «Содержанок»
Секс на столе, роковая Дарья Мороз и танцовщицы в кожаном белье.
BTS сделали шокирующее признание:»Нам не важно выиграем мы «Грэмми» или нет»
BTS сделали шокирующее признание:»Нам не важно выиграем мы «Грэмми»
BigHit прекращает свое существование. Что будет с BTS?!
BigHit прекращает свое существование. Что будет с BTS?!
Продюсер Муцениеце опровергла информацию о любовной связи Агаты с женатым актером: «Это делают женщины с низкой социальной ответственностью»
Продюсер Муцениеце опровергла информацию о любовной связи Агаты с
Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу, сообщили СМИ
Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу, сообщили СМИ
Владимир Меньшов собрался в Госдуму
Владимир Меньшов собрался в Госдуму
Владимир Меньшов хочет баллотироваться в депутаты Госдумы
Владимир Меньшов хочет баллотироваться в депутаты Госдумы
В развитие агротехнологий инвестируют более 1,6 триллиона рублей
В развитие агротехнологий инвестируют более 1,6 триллиона рублей
Яндекс официально запустил платежный сервис Yandex Pay
Яндекс официально запустил платежный сервис Yandex Pay

Топ на сегодня

В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки акций
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе
Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе
Путин проведет встречу с главой Минобрнауки
Путин проведет встречу с главой Минобрнауки

Еще по теме

Словакия приняла партию вакцины «Спутник V» без одобрения в ЕС
Кремль отреагировал на слова главы ЕМА о «Спутнике V» и «русской рулетке»
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Словении
Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии