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Продюсер Муцениеце опровергла информацию о любовной связи Агаты с женатым актером: «Это делают женщины с низкой социальной ответственностью»

Продюсер Муцениеце опровергла информацию о любовной связи Агаты с женатым актером: «Это делают женщины с низкой социальной ответственностью»

Сегодня по пабликам Telegram были распространены фотографии, на которых якобы запечатлены обнимающиеся Агата Муцениеце и режиссер Клим Шипенко. К слову, информация подобного рода об Агате всплывает впервые после ее развода. В комментариях к фотографиям открылись бурные обсуждения. Неужели актриса, которая недавно сама резко высказывалась о неверности своего экс-супруга, также готова занять роль любовницы? Ведь Шипенко уде давным-давно состоит в отношениях с  Соней Карпуниной и они, между прочим, оформлены документально. Более того, у мужа и жены есть 2 общих ребенка.


Сама Муцениеце предпочла не отвечать на подобные слухи, однако, на связь с общественностью вышла продюсер артистки Мариам Андреевская. Она с уверенностью заявила, что ее коллега никогда бы не поступила так с семейной парой и не стала бы впутываться в неприятные истории ради порыва страсти.

«О своей личной жизни Агата не распространяется, держит ее под секретом. С  женатым мужчиной она никогда не позволит себе отношений, как это делают женщины с низкой социальной ответственностью. Так что романа нет», — цитирует Мариам «СтарХит».

[media=https://www.instagram.com/p/Bb0zsLaAeY6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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