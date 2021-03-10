Продюсер Муцениеце опровергла информацию о любовной связи Агаты с женатым актером: «Это делают женщины с низкой социальной ответственностью»

Алексей Вольцев

Сегодня по пабликам Telegram были распространены фотографии, на которых якобы запечатлены обнимающиеся Агата Муцениеце и режиссер Клим Шипенко. К слову, информация подобного рода об Агате всплывает впервые после ее развода. В комментариях к фотографиям открылись бурные обсуждения. Неужели актриса, которая недавно сама резко высказывалась о неверности своего экс-супруга, также готова занять роль любовницы? Ведь Шипенко уде давным-давно состоит в отношениях с Соней Карпуниной и они, между прочим, оформлены документально. Более того, у мужа и жены есть 2 общих ребенка.

Сама Муцениеце предпочла не отвечать на подобные слухи, однако, на связь с общественностью вышла продюсер артистки Мариам Андреевская. Она с уверенностью заявила, что ее коллега никогда бы не поступила так с семейной парой и не стала бы впутываться в неприятные истории ради порыва страсти.

«О своей личной жизни Агата не распространяется, держит ее под секретом. С женатым мужчиной она никогда не позволит себе отношений, как это делают женщины с низкой социальной ответственностью. Так что романа нет», — цитирует Мариам «СтарХит».

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