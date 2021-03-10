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Продолжаются финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы

Продолжаются финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы

309 старшеклассников приняли участие в финалах Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилям «Водные робототехнические системы», «Водные робототехнические системы: технологии виртуальной реальности», «Агробиотехнологии», «Искусственный интеллект», «Умный город» и «Умный город: разработка игр». 

Заключительные этапы по водным робототехническим системам, виртуальной реальности и разработке игр прошли в очном формате на площадке Дальневосточного федерального университета. Призерами и победителями стали участники из Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Самарской и Томской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Башкортостан, Красноярского и Приморского краев.

Соревнования по профилям «Искусственный интеллект», «Умный город» и «Агробиотехнологии» проходили в распределенном формате: финалисты работали над командными инженерными задачами, не покидая своих регионов. По итогам соревнований 28 участников получили приглашение на церемонию награждения в Москву, где и объявят победителей в отдельных номинациях.

В числе победителей и призеров направления «Умный город» – старшеклассники из республик Башкортостан и Крым, Алтайского и Краснодарского краев, Саратовской и Томской областей.

Участники профиля «Агробиотехнологии» создавали персонализированную сити-ферму, которую можно разместить в бытовом помещении. Среди призеров и победителей олимпиады – старшеклассники из Волгоградской, Липецкой, Московской и Новосибирской областей, Удмуртской и Чувашской республик.

Олимпиада Кружкового движения НТИ – первая российская командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, АСИ, АНО «Платформа НТИ» и компанией «РВК». В 2020/21 учебном году соревнования проходят по 28 направлениям инженерной деятельности. На трек для 8–11-х классов зарегистрировались более 80 тысяч школьников из 85 регионов России.

Общество

По материалам: edu.ru
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