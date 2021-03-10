Произошел сбой в работе сайтов российских госорганов

Вадим Карасев

Фото: mos.ru

Сайты нескольких российских госорганов оказались недоступны из-за сбоя в их работе. Как сообщает «Коммерсантъ», проблема коснулась сайтов президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Роскомнадзора, Минэкономразвития и других ведомств.

По данным «Интерфакса», сбои в работе сайтов госорганов начались в среду, 10 марта, около полудня.

Ранее 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы социальной сети Twitter на территории России. Такое решение было принято из-за бездействия интернет-компании в отношении запрещенного на территории России контента. В ведомстве также пригрозили соцсети блокировкой.

Вскоре после заявления Роскомнадзора многие россияне пожаловались на нестабильную работу Twitter. В частности, у многих пользователей не прогружаются картинки и видео, прикрепленные к постам.