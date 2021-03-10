Противники Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана

Влада Некрасова

Участники митинга противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана к зданию правительства.

"Мы начинаем шествие, пройдем по улице Саят-Нова, мимо здания правительства, нам есть что сказать им, и вернемся обратно", - сказал в ходе митинга у здания парламента представитель объединенной оппозиции Ишхан Сагателян.

Он добавил, что протестующие будут дальше блокировать прилегающие к парламенту проспект Баграмяна и улицу Демирчяна.

Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.