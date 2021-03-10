Псаки заступилась за собаку Байдена

Вадим Карасев

Фото: Tom Brenner / REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала инцидент с нападением собаки президента США Джо Байдена на человека. Об этом она заявила в эфире телеканала MSNBC.

По ее словам, овчарки президента — Чемп и Мейджор — пока лишь привыкают к новому дому и окружению. Она пояснила, что сотрудник службы охраны застал Мейджора врасплох и он «незначительно травмировал» человека. Охраннику госпитализация не понадобилась, ему оказал помощь штатный врач Белого дома.

«Мейджор и Чемп — любимые члены семьи Байдена и Белого дома», — заверила Псаки.

30 ноября 2020 года Джо Байден получил травму во время игры с Мейджором. Компьютерная томография подтвердила два перелома ноги у Байдена. Ему диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. Позднее президент раскрыл подробности игры с собакой, которые привели к травме. Так, он побежал за Мейджором, поймавшим мяч, чтобы в шутку схватить его за хвост, однако собака поскользнулась на влажном полу, и Байден споткнулся.