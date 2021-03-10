Путин дал поручения правительству по развитию Дальнего Востока

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости проработать меры по развитию здравоохранения на Дальнем Востоке.

"Конечно, нужно представить предложения, проработать и представить предложения по дополнительным мерам по развитию системы здравоохранения в регионе", - сказал Путин.

Он отметил, что Общероссийский народный фронт ранее обратил внимание на то, что в отдельных регионах Дальнего Востока скорая медицинская помощь не работает круглосуточно.

"Ну сейчас с учетом реакции на доклад ОНФ вроде бы ситуация улучшается, но тем не менее. Ну как может быть так, что скорая помощь круглосуточно не работает? Какая же она "скорая"? Ну это какие-то вообще такие вещи элементарного характера", - отметил глава государства.

Путин добавил, что связано это, в том числе, с недостатком медицинских кадров по многим направлениям.