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Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего блока турецкой АЭС "Аккую"

Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего блока турецкой АЭС "Аккую"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган торжественно дали старт началу строительства третьего блока атомной электростанции "Аккую" в Турции. Они присутствовали при заливке первого бетона в фундамент, российский лидер принимал участие в церемонии по видеосвязи.

Непосредственно на площадку от российской стороны приехал глава Росатома Алексей Лихачев. Он назвал проект уникальным даже по мировым меркам.

"На данный момент АЭС "Аккую" — это крупнейшая атомная стройка на планете. С сегодняшнего дня здесь полномасштабно сооружаются одновременно три энергоблока", — сказал топ-менеджер.

Процессы строительства были выстроены таким образом, чтобы карантинные меры не оказали никакого влияния. Турецкие власти помогли организовать ротацию сотрудников, занятых в возведении этого объекта. До конца 2021 года на третьем энергоблоке возведут ловушку расплава. Работы идут также на площадках первого и второго блоков.

Как сообщал NEWSTES, несколькими месяцами ранее завод машиностроительного дивизиона Росатома "Атоммаш" изготовил и отгрузил заказчику первый корпус реактора для строящейся в Турции АЭС "Аккую". 330-тонная конструкция изготавливалась в течение трех лет.

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По материалам: uposters.ru
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