Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую»

Вадим Карасев

Фото: Туран Салджы / ИА РИА Новости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таийп Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока атомной электростанции «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. Церемония проходила в формате видеоконференции, сообщает РИА Новости в среду, 10 марта.

«Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов — атомщиков, инженеров, рабочих — позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком», — сказал российский лидер.

По его словам, проект внесет серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности Турции, обеспечит турецких потребителей недорогой и экологичной электроэнергией.

Путин добавил, что даже пандемия коронавируса не помешала строительству электростанции.

В свою очередь, Эрдоган сообщил, что начало строительства последнего энергоблока запланировано на 2022 год.