Путин поручил доработать законопроект о процедуре банкротства

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин дал правительству РФ месяц на доработку и завершение согласования законопроекта о совершенствовании процедуры банкротства, сообщается на сайте президента.

Тема совершенствования института банкротства в России обсуждалась 10 февраля на совещании Путина с членами правительства. Поручение дано по итогам совещания.

"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить доработку и завершение в месячный срок согласования проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с учетом позиции администрации президента Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Максим Решетников 9 февраля говорил, что законопроект проходит согласование в правительстве.