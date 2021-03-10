Путин поручил рассказать ему о зарплатах бюджетников

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию с зарплатами сотрудников бюджетных организаций и рассказать ему о результатах до 20 апреля 2021 года. Это первый пункт в списке поручений по итогам совещания с членами кабинета, состоявшегося месяц назад. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о соответствии зарплат майскому указу 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В анализе должен учитываться трудовой стаж, стаж работы по специальности, квалификация, наличие ученой степени, а также соотношение среднемесячной зарплаты руководителей и рядовых сотрудников организации.

На совещании 10 февраля глава государства призвал прекратить практику подгона показателей по зарплате, благодаря которой в отчетах соблюдаются формальные требования. Путин напомнил, что требование роста зарплат никто не отменял, и отметил, что сообщения о таких проблемах поступать не должны.

Формальным поводом для такого заявления стала жалоба ученой из Новосибирска Анастасии Проскуриной двумя днями ранее. Она сообщила, что получает зарплату в размере 26 тысяч рублей в месяц, хотя у нее должно быть порядка 80 тысяч.

После Путина ситуацией возмутился и глава правительства Михаил Мишустин. Он назвал недопустимой практику формального подхода к исполнению майского указа.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что борьба с бедностью является «абсолютнейшим приоритетом руководства страны», а неудачи в ней объясняются «различными факторами». Кроме того, он указывал, что виновниками низких пенсий в стране являются «черные полосы» в развитии, то есть мировые кризисы, которые регулярно мешают правительству.

Год назад Путин отмечал, что с начала века доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов. Глава государства опирался на методику Всемирного банка, где средним классом считаются люди с доходами в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Для России на тот момент такой доход составлял 17 тысяч рублей.