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Путин поздравил композитора Зацепина с юбилеем

Путин поздравил композитора Зацепина с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина с юбилеем, отметив, что его произведения дарят радость от встречи с настоящим искусством, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Композитор Александр Зацепин отмечает в среду 95-летие.

"Талант музыканта и композитора, целеустремленность и поистине неиссякаемая энергия помогли вам добиться успеха на творческом поприще, создать замечательные произведения, заслужившие поистине всенародную любовь. Многие годы они звучат в исполнении известных эстрадных артистов, украшают художественные и мультипликационные фильмы, дарят слушателям радость от встречи с настоящим искусством", - говорится в телеграмме.

Всего Зацепин написал музыку к более чем 90 фильмам. Он является автором свыше 300 песен, среди них "Остров невезения", "А нам все равно", "Есть только миг…" и другие.


Александр Зацепин был удостоен различных званий и наград. В 1997 году он стал заслуженным деятелем искусств РФ, в 2003 году ему было присвоено звание Народный артист РФ. В 2011 году за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность композитор был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2015 году он был удостоен Премии дружбы народов "Белые журавли России".

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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