Путин призвал уделять больше внимания проблеме изношенности сетей

Алексей Вольцев

Правительство должно больше внимания уделять проблеме изношенности сетей в регионах, потому что от аварий страдают люди, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами кабмина.

"В основном все заметные аварии связаны с изношенностью сетей, а это, как правило, ответственность регионов, муниципалитетов, а не правительства напрямую, которое занимается большой энергетикой. Но все-таки с учетом застарелости этой проблемы правительство должно больше внимания уделить этому вопросу", - сказал Путин.