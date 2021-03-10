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Путин призвал уделять больше внимания проблеме изношенности сетей

Путин призвал уделять больше внимания проблеме изношенности сетей
Правительство должно больше внимания уделять проблеме изношенности сетей в регионах, потому что от аварий страдают люди, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами кабмина.

"В основном все заметные аварии связаны с изношенностью сетей, а это, как правило, ответственность регионов, муниципалитетов, а не правительства напрямую, которое занимается большой энергетикой. Но все-таки с учетом застарелости этой проблемы правительство должно больше внимания уделить этому вопросу", - сказал Путин.

Россия

По материалам: ria.ru
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