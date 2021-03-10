Путин проведет встречу с главой Минобрнауки

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Помимо других встреч непубличного характера президент в рамках Года науки и технологий, который сейчас проходит, встретится с министром науки и высшего образования Фальковым, и Фальков как раз расскажет о том, как идет этот год, как он начинается, какие планы. И просто по вопросам работы своего ведомства доложит президенту", - сказал Песков журналистам.