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Расизм в королевской семье. Елизавета II нашла тайного обидчика Меган Маркл

Расизм в королевской семье. Елизавета II нашла тайного обидчика Меган Маркл

Королевский дворец в настоящее время является источником громких скандалов, не так давно герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась в интервью Опре Уинфри переживаниями по поводу будущего цвета кожи её малыша, это стало настоящей проблемой для некоторых членов британской знати.


Сразу же после выхода нашумевшего интервью королева Елизавета II не стала подписывать заранее приготовленное заявление о ситуации с Меган Маркл и принцем Гарри. Несмотря на подозрения расовых притеснений королевской семье имя обидчика, который беспокоился за цвет кожи наследника престола, до сих пор неизвестен.

По словам журналистов близких к британской семье, возможным тайным расистом может выступать Кейт Миддлтон. Именно её выставляют в подозреваемые номер 1, так как после недавнего интервью журналисты увидели в её нарядах тайные знаки. Отмечается, что аксессуар Missoma «излучает любовь, сострадание и передает хорошее настроение».

Принц Гарри и принц Уильям скорее всего на текущий момент пребывают в неудобном положении, ведь после отказа от королевских обязанностей Гарии внёс некоторый раскол в британской семье, а Меган Маркл стала тем самым клином в отношениях семьи.

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По материалам: popcake.tv
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