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"Рассчитано на идиотов": Садальский раскритиковал шоу "Маска", обвинив телевизионщиков во вранье

"Рассчитано на идиотов": Садальский раскритиковал шоу "Маска", обвинив телевизионщиков во вранье

69-летний Станислав Садальский резко высказался о популярном шоу "Маска", за которым следят миллионы россиян. Актер и блогер назвал проект "обычным телевизионным враньем", сообщает РИА "ФАН".

О шоу "Маска" Станислав Садальский рассказал подписчикам на своей странице в инстаграме, раскритиковав шоу на НТВ.

"Шоу "Маска" рассчитано на идиотов. Рассказываю, кто не смотрел… Группка из пяти человек прикладывает театральные бинокли ко лбу, в общем, развлекается. Зрители есть, но это антураж. Все несут околесицу, обсуждения — ни о чем", — написал Садальский.

По мнению актера, в "Маске" все построено "по американскому плоскому юмору". При этом Садальский призвал сравнить фотографии Ананаса, пытаясь доказать, что под данной маской якобы выступали два разных человека.

"Ну никак фигура человек не совпадает с габаритами Пригожина, уверяющего, это он был, а не… В общем, противно, обычное телевизионное вранье", — отметил Садальский, спросив подписчиков, нравится ли им, когда их "дурят".

Как отмечалось, на сцене шоу "Маска" появились 14 совершенно новых персонажей. В их числе оказались Черная Пантера, Солнце, Пингвин, Носорог, Неваляшка, Лама, Крокодил, Змея, Заяц, Единорог, Белый Орел, Розовая Пантера, Банан и Ананас. Среди них известные певцы, актеры, ведущие, шоумены и спортсмены.

Личности всех звезд держатся в строгом секрете. По словам организаторов, в копилке участников 108 ролей в кинокартинах и телесериалах, а также 26 музыкальных альбомов. Кроме того, зрителям обещают, что в числе участников будут 2 народных артиста РФ, олимпийский чемпион, чемпион Европы и чемпион мира.

Как писал NEWSTES, ранее певица Азиза, выступавшая в шоу "Маска" в костюме пингвина, откровенно рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым. Как выяснилось, последний в свое время сделал ей предложение руки и сердца

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По материалам: uposters.ru
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