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Разборка водителей в центре Киева закончилась ударом ножом в живот

Разборка водителей в центре Киева закончилась ударом ножом в живот

В Киеве полицейские задержали водителя, который нанес ножевое ранение мужчине. Об этом сообщили в столичной полиции. Конфликт между двумя водителями произошел на перекрестке улиц Малая Житомирская и Владимирский проезд.

Во время ссоры один мужчина ударил ножом другого и скрылся. Уже через несколько минут на место происшествия прибыл экипаж патрульных полицейских и следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что между водителями возник конфликт, а затем драка. Злоумышленник сначала бил потерпевшего кулаками, а потом достал нож и ударил его в живот. Далее человек быстро сел в машину и скрылся, а 46-летнего пострадавшего с проникающим ранением госпитализировали.

Правоохранители задержали нападавшего. Им оказался 46-летний киевлянин, который раньше не привлекался к уголовной ответственности. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство.

Напомним, в начале марта в шведском городе Ветланда неизвестный с ножом напал средь бела дня на прохожих на улице. Были ранены восемь человек. Чтобы задержать нападавшего, прибывшие полицейские были вынуждены открыть по нему огонь.

Фото facebook.com/UA.KyivPolice

Украина

По материалам: fakty.ua
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