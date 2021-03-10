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Ребенок в России съел кристаллы из набора «Юный химик» и получил ожог пищевода

Ребенок в России съел кристаллы из набора «Юный химик» и получил ожог пищеводаФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Двухлетняя девочка в Санкт-Петербурге нашла содержимое детского набора «Юный химик», проглотила вещества и получила серьезный химический ожог пищевода. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в полиции.

По данным портала, ребенок был доставлен в больницу вечером в понедельник, 8 марта. По предварительным данным, по недосмотру родителей среди игрушек девочки случайно оказались кристаллы дихромата аммония.

Ранее в Красноярском крае девятимесячный младенец нашел в туалете чистящее средство для труб и прокусил упаковку. В результате он получил химический ожог.

Дихромат аммония — соль аммония и дихромовой кислоты, имеет ярко-оранжевый цвет, применяется в промышленности. Высокотоксичное и канцерогенное вещество. В обучающих целях применяется для научного опыта «Вулкан Беттгера», его демонстрация запрещена в школах многих стран из-за высокой токсичности солей шестивалентного хрома.

Россия

По материалам: lenta.ru
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