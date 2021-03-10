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Режиссер Жан-Жак Анно приступил к съемкам фильма о пожаре в Нотр-Даме

Режиссер Жан-Жак Анно приступил к съемкам фильма о пожаре в Нотр-Даме
Французский режиссер Жан-Жак Анно во вторник приступил к съемкам фильма о пожаре в соборе Парижской Богоматери, произошедшем почти два года назад, передает агентство Франс Пресс.

Съемки будут проходить в кафедральном соборе города Бурж в центральной части Франции. Премьера фильма намечена на апрель 2022 года.

По словам режиссера, главным героем фильма будут не пожарные, а сам собор. "Это будет фильм со взаимосвязанными сюжетными линиями, а его главный герой, его звезда – это сам Нотр-Дам. Я как будто рассказываю историю о жертве, которая вот-вот умрет, а врач все не приезжает… Слава богу, что на этот раз произошел хеппи-энд", - сказал 77-летний Анно, известный по фильмам "Имя розы" и "Борьба за огонь".

Кинематографист отметил, что его сценарий на 98 процентов отражает реальные события, которые сами по себе иногда напоминали голливудский фильм. В частности, первыми к загоревшемуся собору прибыл расчет из четырех пожарных – двух новичков и двух женщин. Эта команда в одиночку противостояла огню на протяжении 20 минут, гигантский собор не обрушился благодаря их усилиям.


Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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