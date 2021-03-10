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Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе Google и YouTube в России

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе Google и YouTube в РоссииФото: Globallookpress.com

В Роскомнадзоре назвали причину, по которой произошли проблемы с доступом к сервисам Google, YouTube и ряда других интернет-платформ. По данным представителей ведомства, неполадки начались в результате сбоя в работе крупного центра обработки данных в Страсбурге, сообщает ТАСС. В Роскомнадзоре заверили, что авария не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к Twitter в России.

10 марта пользователи сети из России сообщили о проблемах с доступом к YouTube, некоторым сервисам Google и «Яндекс». Неполадки были зафиксированы около 13 часов по московскому времени. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов не могли зайти на сайты, а у других возникли сбои в работе сервисов.

Незадолго до этого на проблемы пожаловались и абоненты интернет-провайдера «Ростелеком». Большинство пожаловавшихся остались без доступа к сети, а у остальных клиентов перестало работать онлайн-телевидение.

Вместе с тем сбои происходили и на сайтах российских госорганов. В Минцифре на это заявили, что неполадки связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома».

Перечисленные проблемы начались вскоре после того, как Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter на территории России. Такая мера связана с тем, что модераторы соцсети отказывалась удалять противоправный контент.

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По материалам: lenta.ru
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