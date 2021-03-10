Роскомнадзор уведомил Twitter о возможности блокировки

Анастасия Иванова

Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении его работы в РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещенного контента; администрация соцсети до сих пор не вышла на связь с ведомством, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.

"Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети Twitter письмо с информацией о том, что с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса", - сказали в Роскомнадзоре.