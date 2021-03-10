Роскомнадзор вызвал представителей Paramount Comedy из-за серии «Южного парка»

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роскомнадзор вызвал представителей телеканала Paramount Comedy на профилактическую беседу из-за серии мультсериала «Южный парк». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным службы, при осуществлении мониторинга было установлено, что в эфире канала в одном из эпизодов были продемонстрированы сцены, «способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами».

В ведомстве посоветовали представителям Paramount Comedy более тщательно подбирать видеоматериалы для показа и соотносить их с требованиями российского законодательства, а также принятых в обществе морально-этнических норм.

Отмечается, что «Южный парк» имеет знак +18, транслируется после 23:00 и ориентирован на взрослую аудиторию.

Ранее Роскомнадзор обвинил социальную сеть Twitter в злостном нарушении российского законодательства. В заявлении пресс-службы говорится, что Twitter можно назвать антилидером в распространении запрещенной информации. По данным ведомства, с 2017 года соцсеть не удалила 2862 материала с подобным контентом. Так, Роскомнадзор насчитал 2336 публикаций про способы совершения самоубийств или призывы к ним и 352 материала с порнографическими изображениями несовершеннолетних.