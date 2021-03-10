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Роскомнадзор замедлил Twitter

Роскомнадзор замедлил Twitter

Роскомнадзор замедлил работу Twitter на устройствах россиян, сообщает пресс-служба ведомства. Такие меры приняты в рамках принуждения к исполнению компанией российского законодательства.

В РКН напомнили, что соцсеть, несмотря на требование российского регулятора, с 2017 года не удаляет противоправный контент, такой как детская порнография и пропаганда самоубийств.

"Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. По состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)", — уточнили в РКН.

В соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз.

С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории РФ в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса "согласно регламенту". Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

Если соцсеть продолжит игнорировать требования российского законодательства, РКН продолжит применять меры воздействия вплоть до блокировки, пока противоправный контент не будет удален.

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По материалам: uposters.ru
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