Роскомнадзор замедлил Twitter
Роскомнадзор замедлил работу Twitter на устройствах россиян, сообщает пресс-служба ведомства. Такие меры приняты в рамках принуждения к исполнению компанией российского законодательства.
В РКН напомнили, что соцсеть, несмотря на требование российского регулятора, с 2017 года не удаляет противоправный контент, такой как детская порнография и пропаганда самоубийств.
"Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. По состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)", — уточнили в РКН.
В соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз.
Если соцсеть продолжит игнорировать требования российского законодательства, РКН продолжит применять меры воздействия вплоть до блокировки, пока противоправный контент не будет удален.