Россия побила рекорд по экспорту продовольствия за рубеж

Вадим Карасев

В 2020 году Россия экспортировала в общей сложности почти 80 млн тонн сельскохозяйственной продукции, получив за нее 30,7 млрд долларов США, — такую статистику представил федеральный центр "Агроэкспорт" Минсельхоза.

Как сообщает РБК, речь идет о рекордных цифрах — побиты значения 2018 года, когда за рубеж удалось поставить 78,5 млн тонн на $25,8 млрд. Кроме того, Россия впервые после распада Советского Союза стала нетто-экспортером продовольствия в стоимостном выражении. Это означает, что доходы от экспорта продуктов превысили расходы на их импорт.

В Минсельхозе уже прокомментировали причины происходящего. В 2020 году, по словам чиновников, агропромышленный комплекс страны показал высокие темпы развития по всем ключевым направлениям. Был зафиксирован рекордный урожай рапса, риса и гречихи, сбор зерна стал одним из лучших в истории. Производство скота, птицы и молочной продукции тоже выросло, что позволило целиком обеспечить внутренний рынок и нарастить экспортные поставки.

"Экспорт в 2020 году вырос по всем основным группам товаров, которые Россия поставляет за рубеж: зерно, масложировая, мясная и молочная продукция, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (сюда входят, в частности, кондитерские изделия, сахар, напитки). В денежном выражении снизились поставки за рубеж только рыбы и морепродуктов", — говорится в публикации.

Каждый третий заработанный на экспорте продуктов доллар выручен за зерно. Всего в прошедшем году за рубеж отгрузили 49 млн тонн злаковых культур на общую сумму около $10 млрд, причем крупнейшим покупателем стала Турция (9 млн тонн). Это на 25% больше в натуральном выражении, чем в 2019-м.