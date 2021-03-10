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Россия ударила по террористам «Искандером» с базы Хмеймим

Россия ударила по террористам «Искандером» с базы ХмеймимФото: РИА Новости

Россия ударила по поддерживаемым Турцией террористам крылатой ракетой комплекса «Искандер» с территории авиабазы Хмеймим. Об этом со ссылкой на британский Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил портал Avia.pro, официального подтверждения с российской стороны не последовало.

Целью удара, совмещенного с двумя другими ударами, произведенными силами сирийской армии с использованием ракетных комплексов «Точка-У», были группировки боевиков вблизи сирийско-турецкой границы. По данным SOHR, атака могла служить предупреждением турецким властям: если контролируемые Анкарой силы начнут какую-либо эскалацию на территории Сирии, российские войска готовы поражать цели практически в любой точке страны.

Удар нанесли с расстояния 250 километров. При необходимости российский ракетный комплекс способен поражать цели на расстоянии до 500 километров. Отмечается, что, несмотря на отсутствие официальных заявлений со стороны Минобороны, использование «Искандеров» в Сирии согласовано и могло иметь место.

В феврале Минобороны опубликовало кадры применения этого ракетного комплекса на территории Сирии.

В мире

По материалам: lenta.ru
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