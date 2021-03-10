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Россияне начали жаловаться на замедление работы Twitter

Россияне начали жаловаться на замедление работы TwitterФото: Unsplash

Российские пользователи Twitter начали жаловаться на медленную работу сервиса. Подобные сообщения стали появляться вскоре после того, как Роскомнадзор заявил о замедлении трафика соцсети на мобильных устройствах и компьютерах россиян.

Часть пользователей отметили, что социальная сеть стала медленнее работать. В частности, у многих не загружаются картинки, прикрепленные к постам. С ограничениями столкнулись как владельцы официальных, так и сторонних приложений Twitter. Жалобы приходят от абонентов всех крупных операторов связи и небольших интернет-провайдеров.

Некоторые юзеры заявили, что проблема замедления Twitter полностью решается при подключении VPN.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России. Такое решение было принято из-за бездействия интернет-компании в отношении запрещенного на территории России контента. В ведомстве также пригрозили соцсети блокировкой.

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По материалам: lenta.ru
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