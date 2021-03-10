Россияне назвали города с самыми вежливыми водителями

Вадим Карасев

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, в каких российских городах живут самые вежливые водители.

Наиболее аккуратными оказались водители из Красноярска: они получили 3,6 балла из 5 от своих земляков-автолюбителей и 3,1 из 5 от красноярских пешеходов. Аналогичную оценку поставили московским водителям местные пешеходы, а вот водители оценили вежливость "коллег" чуть ниже — на 3,5 балла. На третьем месте оказались Санкт-Петербург и Пермь — 3,5 балла от водителей и 3 балла от пешеходов.

Самые низкие результаты оказались у водителей из Омска и Новосибирска. Омские пешеходы оценили вежливость местных автовладельцев всего на 2,4 балла (водители дали 3 из 5), Новосибирск же получил наиболее низкий общий балл (2,5 балла от пешеходов и 2,8 балла от водителей).

Опрос был проведен в период 22 января — 4 марта среди 13 тысяч совершеннолетних жителей 16 российских городов-миллионников.

