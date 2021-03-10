Россияне сообщили о сбоях в работе YouTube, Google и «Яндекса»

Вадим Карасев

Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Российские пользователи интернета сообщили, что столкнулись с проблемами с доступом к видеохостингу YouTube, а также к сервисам компаний Google и «Яндекс». Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Согласно отчетам юзеров, сбои в работе YouTube начались около 13 часов. Почти половина пользователей (46 процентов) пожаловалась на проблемы с доступом к сайту, примерно столько же (43 процента) рассказали о сложностях с просмотром роликов. Также девять процентов отметили, что не имеют возможности зайти на видеоресурс.

В случае с Google и «Яндексом» основная часть жалоб коснулась проблем с посещением сайтов компаний. При этом у части юзеров «Яндекса» также обнаружились проблемы с доступом к сервису электронный сообщений «Почта». Большинство жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других крупных городов России.

Ранее сообщалось, что клиенты «Ростелекома» стали массово жаловаться на сбои в работе сервисов компании. Многие юзеры остались без доступа к интернету, у некоторых перестали работать и другие услуги, такие как телевидение.