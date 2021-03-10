Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне сообщили о сбоях в работе YouTube, Google и «Яндекса»

Россияне сообщили о сбоях в работе YouTube, Google и «Яндекса»Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Российские пользователи интернета сообщили, что столкнулись с проблемами с доступом к видеохостингу YouTube, а также к сервисам компаний Google и «Яндекс». Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Согласно отчетам юзеров, сбои в работе YouTube начались около 13 часов. Почти половина пользователей (46 процентов) пожаловалась на проблемы с доступом к сайту, примерно столько же (43 процента) рассказали о сложностях с просмотром роликов. Также девять процентов отметили, что не имеют возможности зайти на видеоресурс.

В случае с Google и «Яндексом» основная часть жалоб коснулась проблем с посещением сайтов компаний. При этом у части юзеров «Яндекса» также обнаружились проблемы с доступом к сервису электронный сообщений «Почта». Большинство жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других крупных городов России.

Ранее сообщалось, что клиенты «Ростелекома» стали массово жаловаться на сбои в работе сервисов компании. Многие юзеры остались без доступа к интернету, у некоторых перестали работать и другие услуги, такие как телевидение.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Названы самые яркие роли Шэрон Стоун в кино
Названы самые яркие роли Шэрон Стоун в кино
У Александра Маршала обнаружили нарушение функций мозга
У Александра Маршала обнаружили нарушение функций мозга
От Белоруссии на «Евровидение» поедут поддержавшие Лукашенко участники КВН
От Белоруссии на «Евровидение» поедут поддержавшие Лукашенко
«Спутник V» зарегистрировали в Кении
«Спутник V» зарегистрировали в Кении
Россиянин под видом родственника забрал инвалида из приюта и взял в рабство
Россиянин под видом родственника забрал инвалида из приюта и взял в
Власти Крыма собрались судиться с Киевом из-за водной блокады
Власти Крыма собрались судиться с Киевом из-за водной блокады
Вячеслав Зайцев: «Пугачева приходила ко мне со своим любовником, просила его одеть»
Вячеслав Зайцев: «Пугачева приходила ко мне со своим любовником,
«Так делают женщины с низкой социальной ответственностью»: продюсер Муцениеце опровергла ее роман с Шипенко
«Так делают женщины с низкой социальной ответственностью»: продюсер
Лавров оценил сотрудничество с Саудовской Аравией на рынках углеводородов
Лавров оценил сотрудничество с Саудовской Аравией на рынках
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Саша Черно злится на крестную Стефана за невнимание к крестнику
Саша Черно злится на крестную Стефана за невнимание к крестнику
Селена Гомес призналась, что хочет завершить музыкальную карьеру
Селена Гомес призналась, что хочет завершить музыкальную карьеру

Топ на сегодня

Министр попал в больницу с неизвестной инфекцией после прививки
Министр попал в больницу с неизвестной инфекцией после прививки
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки акций
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
"Притормозит". Аналитик об экспорте продовольствия и ценах внутри страны
"Притормозит". Аналитик об экспорте продовольствия и ценах внутри

Еще по теме

Российские пользователи пожаловались на проблемы с доступом к Google
Российские пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube и Playstation
Пользователи в России пожаловались на проблемы с доступом к Google
В работе Google и Youtube произошел сбой