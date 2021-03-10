Российский посол в Белоруссии объяснил отказ встречаться с оппозицией

Вадим Карасев

Дмитрий Мезенцев и Александр Лукашенко

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что представители местной оппозиции просили его о встрече, однако он ответил отказом — потому что эти силы якобы "ведут работу по подрыву государственных устоев".

"Предметом встречи обозначались в том числе направления взаимодействия так называемого координационного совета с Российской Федерацией, — сказал он в интервью РБК. — Это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не обличенные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми".

По словам Мезенцева, представители оппозиции — "такое же общественное объединение, как общество любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков того или иного клуба". При этом дипломат считает "адекватной" реакцию белорусских властей на деятельность Координационного совета оппозиции.

Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь.

Как сообщал NEWSTES, ранее генпрокуратура Белоруссии направила в Литву требование о выдаче одного из лидеров оппозиции — Светланы Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности. В Вильнюсе ответили, что "быстрее замерзнет ад", чем подобный запрос будет рассмотрен.