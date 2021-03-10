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Российским птицеводам предложили отказаться от больших яиц

Российским птицеводам предложили отказаться от больших яицФото: Кирилл Брага / РИА Новости

Российским птицефабрикам предложили отказаться от поставок больших яиц, производства премиальных товаров и сосредоточиться на более дешевой продукции. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, Росптицесоюз в начале марта разослал рекомендацию, которая должна помочь сохранить потребительские интересы наравне с производителями. Среди прочего, птицеводам указали на возможность сконцентрироваться на производстве тушки бройлера и столового яйца С2 и повременить с производством продукции глубокой переработки, в том числе грудинки и бедрышек.

Отмечается, что такая продукция является более дорогой, поскольку требует максимальных затрат на изготовление. Отказ же от нее позволит сократить производственные затраты и предложить покупателям товары по пониженным ценам.

9 марта стало известно, что российские производители мяса птицы и ретейлеры заключили соглашение, по которому производители временно заморозят оптовые цены и установят уровень продаж не ниже, чем в прошлом году. Срок действия неформального договора рассчитан на три недели. Подобные меры были приняты из-за роста спроса на бройлеров на фоне сокращения производства. Так, за начало 2021 года покупательный интерес к мясу птицы возрос на 10-20 процентов, при этом производство снизилось на 6,4 процента вследствие роста цен на яйца, перебоев с поставками, птичьего гриппа и других факторов.

4 марта сообщалось, что на российских птицефабриках появилась нехватка инкубационных яиц, что может привести к сокращению производства и росту цен на готовую продукцию. Птицеводы пожаловались, что многие предприятия не имеют собственных репродукторов и вынуждены покупать инкубационные яйца за рубежом, но их стоимость за короткий промежуток времени выросла вдвое.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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