Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Ростелеком" восстановил работу сети

"Ростелеком" восстановил работу сети
Работоспособность сети "Ростелекома" восстановлена, сайты госорганов доступны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов в РФ были связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера "Ростелеком".

"В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", - сказали в пресс-службе.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в Москве
Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несогласованной акции в Москве
Алена Савкина больше не отдыхает вместе с сестрой
Алена Савкина больше не отдыхает вместе с сестрой
Галыгин к юбилею "Анекдот Шоу" раскрыл главную цель программы
Галыгин к юбилею "Анекдот Шоу" раскрыл главную цель программы
В России прошла юнармейская акция "Весенняя открытка"
В России прошла юнармейская акция "Весенняя открытка"
Общественные штабы по наблюдению за выборами откроют до 22 марта
Общественные штабы по наблюдению за выборами откроют до 22 марта
В Роскомнадзоре пообещали продолжить замедлять трафик соцсетей за нарушения
В Роскомнадзоре пообещали продолжить замедлять трафик соцсетей за
В Минцифры назвали причину сбоя в работе сайтов госорганов
В Минцифры назвали причину сбоя в работе сайтов госорганов
Великобритания оставит войска в Арктике из-за России
Великобритания оставит войска в Арктике из-за России
В Минфине заявили, что готовы к возможным санкциям на российский госдолг
В Минфине заявили, что готовы к возможным санкциям на российский
Вечер памяти Василия Ланового был внезапно сорван
Вечер памяти Василия Ланового был внезапно сорван
«Норникель» расплатился за аварию на ТЭЦ
«Норникель» расплатился за аварию на ТЭЦ

Топ на сегодня

Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки акций
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
"Притормозит". Аналитик об экспорте продовольствия и ценах внутри страны
"Притормозит". Аналитик об экспорте продовольствия и ценах внутри
«Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы
«Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы

Еще по теме

Произошел сбой в работе сайтов российских госорганов
«Ростелеком» сообщил о крупном сбое в работе
Северокорейский интернет открылся всему миру
Сайты «Ведомостей» и Znak.com недоступны для читателей